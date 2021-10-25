Ghaziabad News: राखी बंधवाने बरेली जा रहा युवक चलती बस से गिरा, मौत

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एसीपी नगर कोतवाली उपासना पांडे ने बताया कि मृतक की पहचान सिरौली, बरेली निवासी राजीव सिंह के रूप में हुई है। राजीव दिल्ली की एक निजी कंपनी में काम करते थे। रक्षाबंधन पर बहन से राखी बंधवाने के लिए वह गांव जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक, राजीव दिल्ली से बरेली जा रही बस के पिछले गेट के पास खड़े थे। अचानक नीचे गिरने से सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। विज्ञापन

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों को हादसे की सूचना दे दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और बस चालक की तलाश में सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। एसीपी नगर कोतवाली उपासना पांडे ने बताया कि मृतक की पहचान सिरौली, बरेली निवासी राजीव सिंह के रूप में हुई है। राजीव दिल्ली की एक निजी कंपनी में काम करते थे। रक्षाबंधन पर बहन से राखी बंधवाने के लिए वह गांव जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक, राजीव दिल्ली से बरेली जा रही बस के पिछले गेट के पास खड़े थे। अचानक नीचे गिरने से सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई।पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों को हादसे की सूचना दे दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और बस चालक की तलाश में सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है।

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गाजियाबाद। रक्षाबंधन पर बहन से राखी बंधवाने बरेली जा रहे 34 वर्षीय युवक की दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे (डीएमई) पर चलती बस से गिरकर मौत हो गई। हादसा शुक्रवार सुबह करीब 8:15 बजे हुआ। पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में आशंका है कि झपकी आने के कारण उनका संतुलन बिगड़ गया और वह चलती बस से नीचे गिर गए। हादसे के बाद चालक बस लेकर मौके से फरार हो गया। पुलिस सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर चालक की पहचान करने में जुटी है।