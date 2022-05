{"_id":"62786a1ffd7051079f3640f3","slug":"ghaziabad-the-miscreant-fired-at-the-policemen-in-rajnagar-extension-in-retaliation-the-accused-got-shot-injured","type":"story","status":"publish","title_hn":"गाजियाबाद: राजनगर एक्सटेंशन में बदमाश ने पुलिसकर्मियों पर की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में आरोपी को लगी गोली, घायल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

एएनआई, गाजियाबाद Published by: अनुराग सक्सेना Updated Mon, 09 May 2022 06:44 AM IST