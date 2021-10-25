Ghaziabad News: साइड मांगने पर ईंट से प्रहार कर गंभीर घायल करने का आरोप, रिपोर्ट दर्ज
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 12:38 AM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 12:38 AM IST
विज्ञापन
बुलंदशहर। नगर मोहल्ला कृष्णा नगर, देवीपुरा निवासी मुनेश कुमार ने साइड मांगने पर बाइक सवारों पर ईंट से प्रहार कर उन्हें गंभीर रूप से घायल करने का आरोप लगाया है। मुनेश कुमार ने कोतवाली नगर में तहरीर देते हुए बताया कि वह अपने भतीजे प्रिंस के साथ बाइक से घर लौट रहे थे। फूटा कुआं के पास रास्ते में 4-5 युवक बाइकों के साथ खड़े थे, जिससे निकलने की जगह नहीं बची थी। आरोप लगाया कि युवकों से बाइक को साइड में करने के लिए कहने पर नशे में धुत युवकों ने गालीगलौज करते हुए उनके साथ मारपीट की। हमलावारों ने उन्हें जमीन पर गिराकर ईंट से उनके सिर पर प्रहार किए, जिससे उनके सिर में गंभीर चोट आई। बीच-बचाव कराने पर उनके भतीजे प्रिंस के साथ भी मारपीट की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल चाचा, भतीजे को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। नगर कोतवाली प्रभारी ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। पुलिस घटना की जांच कर रही है।
विज्ञापन