Ghaziabad News: साइकिल हुई चोरी, कैमरे में कैद हुआ चोर
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 01:42 AM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 01:42 AM IST
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कौशांबी। कौशांबी थानाक्षेत्र के वैशाली इलाके में बृहस्पतिवार देर रात चोरी हो गई और घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित पिता ने रिपोर्ट दर्ज करा दी है। पीड़ित प्रवीण मिश्रा निवासी सेक्टर-3 ने बताया कि उनका बेटा कार्तिक एक निजी स्कूल में कक्षा नौवीं का छात्र है। वह परीक्षा में अच्छे लेकर आया तो खुशी में उसे 16 हजार रुपये की साइकिल दिलाई थी। बीती रात चोर ने साइकिल में लगा ताला काटा और चुराकर ले गया। एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने बताया कि आरोपियों की तलाश की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है और जल्द ही आरोपी को पकड़ा जाएगा।
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