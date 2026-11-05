फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Sippy murder case, Brother Gippis testimony remains incomplete, exemption sought due to mothers illness

सिप्पी हत्याकांड: भाई गिप्पी की गवाही अधूरी, मां की बीमारी के चलते मांगी छूट

Thu, 05 Nov 2026 02:47 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 02:47 AM IST
विज्ञापन
Sippy murder case, Brother Gippis testimony remains incomplete, exemption sought due to mothers illness
चंडीगढ़। अंतरराष्ट्रीय शूटर और वकील सुखमनप्रीत सिंह उर्फ सिप्पी सिद्धू हत्याकांड में बुधवार को मृतक के भाई जसमनप्रीत सिंह सिद्धू उर्फ गिप्पी की गवाही पूरी नहीं हो सकी। उन्होंने मां की बीमारी का हवाला देते हुए कोर्ट से पेशी में छूट देने की मांग की। इससे पहले पिछली सुनवाई पर उनका एग्जामिनेशन-इन-चीफ (मुख्य परीक्षण) आधा ही हो पाया था। इस पर कोर्ट ने गवाही की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए चार नवंबर की तारीख तय की थी। अब उनकी गवाही अधूरी है। गौरतलब है कि करीब एक दशक पहले सेक्टर-26 स्थित पार्क में सिप्पी सिद्धू की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले की सुनवाई कोर्ट में जारी है और गवाहों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed