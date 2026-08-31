फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   CTU secures President post, Education Department gets General Secretary post in federation elections.

Chandigarh News: फेडरेशन चुनाव में सीटीयू को प्रधान, शिक्षा विभाग को महासचिव पद

Mon, 31 Aug 2026 02:36 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 02:36 AM IST
विज्ञापन
CTU secures President post, Education Department gets General Secretary post in federation elections.
चंडीगढ़। चंडीगढ़ यूटी सबऑर्डिनेट सर्विसेज फेडरेशन के आगामी चुनाव को लेकर विभिन्न सरकारी विभागों की जत्थेबंदियों के नेताओं की बैठक में पदाधिकारियों की प्रस्तावित सूची पर सहमति बनी। सर्वसम्मति से तय किया गया कि फेडरेशन का प्रधान पद सीटीयू विभाग और महासचिव पद शिक्षा विभाग के कर्मचारी को दिया जाएगा। अन्य पदों पर भी सर्वसम्मति से चुनाव कराने पर सहमति बनी।
विज्ञापन

बैठक फेडरेशन के प्रधान रणजीत सिंह हंस और महासचिव राजिंदर कुमार की अगुवाई में हुई। इसका आयोजन सेक्टर-16 अस्पताल के पैरामेडिकल स्टाफ की जत्थेबंदी के नेताओं कमलजीत सिंह संधू, हरपाल सिंह बल्ल, रोकी और लाजर के प्रबंधों में किया गया। विभिन्न विभागों की जत्थेबंदियों के नेताओं ने बैठक में हिस्सा लेकर चुनाव प्रक्रिया पर विचार रखे।
विज्ञापन

फेडरेशन चुनाव को अंतिम रूप देने के लिए 1 सितंबर को सेक्टर-26 स्थित सत्संग भवन में डेलीगेट अधिवेशन बुलाया गया है। इसमें प्रस्तावित पदाधिकारियों की सूची डेलीगेटों के समक्ष रखी जाएगी और उनकी सहमति के बाद चुनाव प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

बैठक में शिक्षा विभाग, सीटीयू, आईटीआई, हाउसिंग बोर्ड, सफाई कर्मचारी यूनियन, मेंटेनेंस, हैंडीकैप्ट एसोसिएशन, एड्स कंट्रोल सोसायटी, कॉलेजों और पब्लिक हेल्थ समेत विभिन्न विभागों की जत्थेबंदियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed