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Hindi News ›   Chandigarh ›   'Aarambh' centre to skill 100 women in Bapudham

Chandigarh News: बापूधाम में 100 महिलाओं को हुनरमंद बनाएगा आरंभ केंद्र

Sat, 31 Oct 2026 01:52 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 01:52 AM IST
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'Aarambh' centre to skill 100 women in Bapudham
माई सिटी रिपोर्टर
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चंडीगढ़। सेक्टर-26 के बापूधाम कॉलोनी में इंफोसिस फाउंडेशन के सहयोग से प्रयोग फाउंडेशन और अर्पण ट्रस्ट ने प्रोजेक्ट आरंभ के तहत कौशल विकास केंद्र शुरू किया। इसका लक्ष्य तीन साल में 100 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। केंद्र में फिलहाल 30 महिलाएं सिलाई, कटाई और टेलरिंग का प्रशिक्षण ले रही हैं। आगे उन्हें पेपर प्लेट, दोने-पत्तल बनाने और कोल्ड प्रेस मशीन से ऑर्गेनिक तेल तैयार करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। खास बात यह है कि प्रशिक्षण के बाद महिलाओं को घर बैठे काम के ऑर्डर दिलाकर नियमित आमदनी से जोड़ने की योजना है।
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