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वीडियो: काशीपुर में ठेली-फड़ और खोखा लगाने वालों से अब जगह के हिसाब से वसूला जाएगा तहबाजारी शुल्क

Fri, 23 Oct 2026 10:09 PM IST
Heera
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Updated Fri, 23 Oct 2026 10:09 PM IST
vendors will now be charged Tehbazari fee based on the location in kashipur
काशीपुर नगर निगम शहर में ठेली, फड़ और खोखा लगाने वालों से अब जगह के हिसाब से तहबाजारी शुल्क वसूलेगा। इसके लिए अब नगर निगम के कर्मियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके लिए 50, 75 और 150 रुपये शुल्क जगह के मुताबिक निर्धारित किया गया है। बीते बुधवार को तहबाजारी का ठेका निरस्त होने के बाद अब नगर निगम खुद ही निर्धारित शुल्क की रसीद देगा। मेयर दीपक बाली ने बताया कि नई व्यवस्था से वसूली में पारदर्शिता आएगी और ठेली-फड़ वालों से मनमानी वसूली, अभद्रता पर रोक लगेगी। कई ठेली वालों ने अधिक वसूली और अभद्रता की शिकायत की थी, जिसके बाद ठेका निरस्त किया गया था। अब निगम कर्मी ही मौके पर जाकर रसीद काटेंगे। यह होगा जगह के मुताबिक शुल्क - 4 गुणा 6 तक 50 रुपये - 6 गुणा 8 तक 75 रुपये - 6 गुणा 8 से अधिक 150 रुपये
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