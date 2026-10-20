वीडियो: हल्द्वानी स्पोर्ट्स स्टेडियम में ताइक्वांडो चयन प्रक्रिया शुरू

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हल्द्वानी स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेल महाकुंभ के अंतर्गत आयोजित राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता के लिए चयन प्रक्रिया शुरू हो गई है। दो दिवसीय इस चयन प्रक्रिया के पहले दिन 14 से 19 वर्ष आयु वर्ग और ओपन वर्ग की बालिकाओं ने हिस्सा लिया। चयनित खिलाड़ी देहरादून में होने वाली मुख्यमंत्री चैंपियनशिप में प्रतिभाग करेंगे।

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