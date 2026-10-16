{"_id":"6ad1c562b007c14daf0a0fed","slug":"video-students-protest-at-patlot-college-over-non-starting-of-ba-ma-classes-2026-10-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: पतलोट महाविद्यालय में बीए-एमए कक्षाएं शुरू न होने पर विद्यार्थियों का प्रदर्शन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजकीय महाविद्यालय पतलोट में बीए के सभी विषयों के साथ एमए की कक्षाएं शुरू न होने से परेशान विद्यार्थियों ने शुक्रवार को महाविद्यालय भवन के उद्घाटन से पहले विरोध प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों ने लंबे समय से की जा रही मांगों को पूरा नहीं करने पर सरकार और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए जमकर नारेबाजी की। विद्यार्थियों ने कहा कि बीए के सभी विषय नहीं होने और एमए की कक्षाएं नहीं चलने के चलते उन्हें पढ़ाई के लिए हल्द्वानी के महाविद्यालयों में जाने को मजबूर होना पड़ रहा है। इससे उनका समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहे हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों ने छात्र महासंघ अध्यक्ष यतिन पांडे को पुलिस हिरासत में लिए जाने का विरोध करते हुए पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और उन्हें तत्काल छोड़ने की मांग की। प्रदर्शन के चलते महाविद्यालय परिसर में तनाव का माहौल बना रहा। फिलहाल प्रशासन मामले की जांच में जुटा है और विद्यार्थियों की मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया गया है।

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