{"_id":"6abca8836fe7ab50100868ea","slug":"video-independent-candidate-neeraj-kandari-won-the-post-of-president-in-the-student-union-elections-at-png-college-ramnagar-2026-09-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"रामनगर छात्रसंघ चुनाव: निर्दलीय नीरज कंडारी ने 738 मतों के साथ दर्ज की जीत, एनएसयूआई और एबीवीपी पीछे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
रामनगर छात्रसंघ चुनाव: निर्दलीय नीरज कंडारी ने 738 मतों के साथ दर्ज की जीत, एनएसयूआई और एबीवीपी पीछे
पीएनजी कॉलेज रामनगर में छात्रसंघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर निर्दलीय प्रत्याशी नीरज कंडारी ने 738 मत हासिल कर जीत दर्ज की। दूसरे स्थान पर एनएसयूआई के सूरज रावत को 733 और तीसरे स्थान पर एबीवीपी की विशाखा चौहान को 383 मत मिले। जीत के बाद समर्थकों ने खुशी जताई। नीरज कंडारी ने कहा कि अगर एबीवीपी उन पर भरोसा जताती तो वह और अधिक वोटों से जीतते। उन्होंने कहा कि वह आगे भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कार्य करेंगे।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।