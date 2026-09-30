{"_id":"6abca8836fe7ab50100868ea","slug":"video-independent-candidate-neeraj-kandari-won-the-post-of-president-in-the-student-union-elections-at-png-college-ramnagar-2026-09-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"रामनगर छात्रसंघ चुनाव: निर्दलीय नीरज कंडारी ने 738 मतों के साथ दर्ज की जीत, एनएसयूआई और एबीवीपी पीछे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पीएनजी कॉलेज रामनगर में छात्रसंघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर निर्दलीय प्रत्याशी नीरज कंडारी ने 738 मत हासिल कर जीत दर्ज की। दूसरे स्थान पर एनएसयूआई के सूरज रावत को 733 और तीसरे स्थान पर एबीवीपी की विशाखा चौहान को 383 मत मिले। जीत के बाद समर्थकों ने खुशी जताई। नीरज कंडारी ने कहा कि अगर एबीवीपी उन पर भरोसा जताती तो वह और अधिक वोटों से जीतते। उन्होंने कहा कि वह आगे भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कार्य करेंगे।

... और पढ़ें