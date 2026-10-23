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वीडियो: हल्द्वानी के एसकेएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन

Heera

Updated Fri, 23 Oct 2026 11:59 AM IST Updated Fri, 23 Oct 2026 11:59 AM IST







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हल्द्वानी के एसकेएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बास्केटबॉल प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें एसकेएम और टैगोर स्कूल के खिलाड़ियों के बीच रोमांचक मुकाबला हुआ। प्रतियोगिता में दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। ... और पढ़ें

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