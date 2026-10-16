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वीडियो: हल्द्वानी के शकुंतलम बैंक्वेट हॉल के सामने फुटपाथ में धंसा ईंटों से भरा ट्रक, मची अफरा-तफरी

Heera

Updated Fri, 16 Oct 2026 11:16 AM IST Updated Fri, 16 Oct 2026 11:16 AM IST







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हल्द्वानी शहर के रामपुर रोड पर शकुंतलम बैंक्वेट हॉल के गेट के सामने फुटपाथ में शुक्रवार सुबह 4.30 बजे ईंटों से भरा ट्रक धंस गया। घटना से क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। ... और पढ़ें

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