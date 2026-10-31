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रोशनाबाद में खेलों का महाकुंभ शुरू, 53 कॉलेजों के 350 खिलाड़ी एथलेटिक्स में दिखा रहे दमखम

विशाल कुमार

Updated Sat, 31 Oct 2026 02:43 PM IST Updated Sat, 31 Oct 2026 02:43 PM IST

एथलेटिक्स प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहीं उत्तराखंड के 53 कॉलेज की टीमें विश्वविद्यालय के कुलसचिव दिनेश चंद्रा ने शुरू किया खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन एथलेटिक्स प्रतियोगिता में प्रतिभा कर रहे प्रदेशभर के महिला एवं पुरुष के लगभग 350 खिलाड़ी प्रतियोगिता में चयनित खिलाड़ी करेंगे राष्ट्रीय स्तर की विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में प्रतिभाग दो दिवसीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का रविवार को होगा समापन। ... और पढ़ें

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