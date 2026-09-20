Haridwar News: किशोरी दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के आरोपी ने किया आत्मसमर्पण

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- कनखल कोतवाली क्षेत्र का मामला, पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा- वीडियो वायरल के नाम पर ब्लैकमेल कर एक लाख लेने का भी आरोपसंवाद न्यूज एजेंसीहरिद्वार। कनखल कोतवाली क्षेत्र में एक 16 वर्षीय किशोरी को प्रेमजाल में फंसाकर उसके साथ दुष्कर्म कर अश्लील फोटो-वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के आरोप में फंसे युवक ने रविवार को कोतवाली में आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने अदालत में पेश कर उसे जेल भेज दिया है।पुलिस के अनुसार, बीते तीन सितंबर को एक महिला ने कनखल कोतवाली पहुंचकर शिकायत दी थी। आरोप लगाया था कि गौरव कुमार निवासी थाना शाही बरेली हाल जगजीतपुर ने पहले उसकी नाबालिग बेटी से दोस्ती की और उसे विश्वास में लिया। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म कर फोटो और वीडियो बना लिए। इन फोटो-वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर किशोरी को ब्लैकमेल करने लगा।आरोप है कि डर के चलते किशोरी ने गौरव को एक लाख रुपये दे दिए। इसके बावजूद पैसों की मांग करता रहा। सीओ सिटी शिशुपाल सिंह नेगी ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी दिल्ली, नोएडा, अलीगढ़, बरेली और हरिद्वार में अपने ठिकाने बदलता रहा। पुलिस की लगातार दबिश के बाद आरोपी रविवार को कनखल कोतवाली पहुंचा और आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। अदालत में पेश कर उसे जेल भेज दिया गया।