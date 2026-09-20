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दिल्ली से हरिद्वार पहुंचे हरीश रावत: कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत, किया गंगा पूजन, बोले- मैं पार्टी का सिपाही

Sun, 20 Sep 2026 08:19 PM IST
Alka Tyagi संवाद न्यूज एजेंसी, हरिद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, हरिद्वार Published by: Alka Tyagi Updated Sun, 20 Sep 2026 08:19 PM IST
सार

अपने ओएसडी पर लगे आरोपों को लेकर हरीश रावत ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले सीबीआई और ईडी का खेल शुरू हो जाता है और कुछ समय बाद समझ में आता है कि इसके पीछे क्या हो रहा था।

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Harish Rawat arrives Haridwar from Delhi Welcomed by party workers done ganga Puja sought blessings
हरीश रावत पहुंचे हरिद्वार - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज दिल्ली से उत्तराखंड पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने रामपुर तिराहा स्थित शहीद स्मारक पहुंचकर शहीदों को नमन किया। इसके बाद नारसन बॉर्डर से लेकर हरिद्वार तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जगह-जगह उनका जोरदार स्वागत किया।

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हरिद्वार पहुंचने पर हरीश रावत ने स्वामी विवेकानंद गंगा घाट पर पूजा-अर्चना कर मां गंगा का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने अपनी बीमारी और उपचार के बारे में जानकारी दी। साथ ही, उपचार के दौरान सहयोग करने वाले डॉक्टरों और उनका हालचाल लेने वाले सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं शुभचिंतकों का धन्यवाद किया।
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मैं एक सिपाही, पार्टी का निर्णय सर्वोपरि

अपने ओएसडी पर लगे आरोपों को लेकर हरीश रावत ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले सीबीआई और ईडी का खेल शुरू हो जाता है और कुछ समय बाद समझ में आता है कि इसके पीछे क्या हो रहा था।

कांग्रेस में इस्तीफे से जुड़े सवाल पर हरीश रावत ने कहा कि पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है और वह जल्द ही राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे। कहा कि फिलहाल वह पार्टी के एक सिपाही हैं।

इसके साथ ही हरीश रावत ने मीठी बेरी में पुल निर्माण का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि यहां पुल बन जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक पुल का निर्माण नहीं हुआ है। उन्होंने सरकार से इस मामले पर ध्यान देने की मांग की।इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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