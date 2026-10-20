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वीडियो: चंपावत के मल्लीहाट में रामलीला का भव्य मंचन, राम-सीता संवाद और दशरथ के पुत्र वियोग ने छुआ दर्शकों का दिल
चंपावत नगर के मल्लीहाट में श्री आदर्श रामलीला का मंचन जारी है। श्री राम सेवा समिति की ओर से आयोजित इस रामलीला में राम-सीता और लक्ष्मण-सीता संवाद का सुंदर मंचन किया गया। मंचन में दिखाया गया कि राम के वनवास जाने पर पुत्र वियोग में राजा दशरथ अपने प्राण त्याग देते हैं। कलाकारों ने राम-सीता संवाद को बेहद भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया। रामलीला देखने के लिए दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ी रही।
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