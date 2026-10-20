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वीडियो: चंपावत के मल्लीहाट में रामलीला का भव्य मंचन, राम-सीता संवाद और दशरथ के पुत्र वियोग ने छुआ दर्शकों का दिल

Heera

Updated Tue, 20 Oct 2026 11:47 AM IST Updated Tue, 20 Oct 2026 11:47 AM IST







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चंपावत नगर के मल्लीहाट में श्री आदर्श रामलीला का मंचन जारी है। श्री राम सेवा समिति की ओर से आयोजित इस रामलीला में राम-सीता और लक्ष्मण-सीता संवाद का सुंदर मंचन किया गया। मंचन में दिखाया गया कि राम के वनवास जाने पर पुत्र वियोग में राजा दशरथ अपने प्राण त्याग देते हैं। कलाकारों ने राम-सीता संवाद को बेहद भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया। रामलीला देखने के लिए दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ी रही। ... और पढ़ें

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