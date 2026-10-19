वाहनों का दबाव बढ़ा, नैनीताल हाईवे पर लग रहा जाम

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त्योहारी और शादी के सीजन में वाहनों की संख्या बढ़ने से सड़कों पर जाम की स्थिति बनने लगी है। नैनीताल हाईवे पर सुभाषनगर में बार-बार जाम लग रहा है। सोमवार सुबह करीब 10 बजे लगा जाम 10:40 बजे खुला, जिससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

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