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District level Sanskrit student competition inaugurated in Gauchar: Presentations of Shiva Shankara and Shiva Tandavastrotam captivated the audience
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गौचर में जनपद स्तरीय संस्कृत छात्र प्रतियोगिता का शुभारंभ: शिव शंकरा, शिव तांडवस्त्रोतम की प्रस्तुतियों ने मोहा मन
कर्णप्रयाग। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गौचर में जनपद स्तरीय संस्कृत छात्र प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर 9 विद्यालयों के द्वारा समूहगान, समूहनृत्य, आशुभाषण, श्लोकोच्चारण, वाद-विवाद, नाटक आदि की प्रस्तुति दी गई। छात्र-छात्राओं की ओर से संस्कृत में शिव स्तुति, होलिका दहन आदि मनमोहक रही।
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