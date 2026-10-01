{"_id":"6abe23081ca0ed42a303b245","slug":"video-chamolitraffic-was-disrupted-by-a-tree-that-had-fallen-onto-the-road-gairsain-police-with-the-help-of-locals-removed-it-and-restored-the-flow-of-traffic-2026-10-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"सड़क पर गिरे पेड़ से आवगमन हुआ ठप, गैरसैंण पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से हटाकर कराया आवगमन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कर्णप्रयाग- नैनीताल हाईवे पर गैरसैंण कालीमाटी के पास आज अचानक एक विशाल पेड़ सड़क के बीचों-बीच गिर जाने से यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। सड़क पर पेड़ गिरने के कारण दोनों ओर वाहनों की आवाजाही रुक गई और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इस दौरान वहां से गुजर रहे थाना गैरसैंण पुलिस के प्रभारी निरीक्षक व पुलिसकर्मियों ने स्थिति को देखते हुए तत्काल मौके पर रुककर स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पेड़ को सड़क से हटाने का कार्य शुरू किया। पुलिसकर्मियों ने बिना किसी इंतजार के स्वयं मोर्चा संभालते हुए स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पेड़ को काटकर/हटाकर सड़क के किनारे किया। जिससे मार्ग शीघ्र ही वाहनों की आवाजाही के लिए खुल गया। पुलिसकर्मियों की इस त्वरित कार्रवाई से न केवल यातायात सुचारु हुआ, बल्कि सड़क पर जाम की स्थिति बनने से भी बच गई। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने भी पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया।

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