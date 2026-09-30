Chamoli News: संगम पर पिंडदान के दौरान श्रद्धालु बहा

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पुलिस उपाधीक्षक मदन सिंह बिष्ट ने बताया कि संगम पर तमिलनाडू व कर्नाटक के करीब 70 श्रद्धालु तर्पण करने पहुंचे थे। दाेपहर करीब डेढ़ बजे तमिलनाडू निवासी गुरु प्रसाद (40) पुत्र वेंकट रमन भी अपने पिता के तर्पण के लिए पहुंचा था। उसकी वृद्ध माता चलने में असमर्थ होने के कारण वाहन में ही बैठी थीं।गुरु प्रसाद तर्पण करने के बाद घर के लिए एक पात्र में गंगा जल लेने नदी किनारे पहुंचा तो अचानक पांव फिसलने के कारण वह नदी में बह गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और राहत-बचाव दल मौके पर पहुंचा तथा नदी में तलाश की गई। शुरू की गई। अभी तक श्रद्धालु का कोई पता नहीं चल पाया है। बचाव दल की ओर से संगम क्षेत्र और नदी के आसपास तलाश जारी है। संवाद