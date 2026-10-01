एनपीएस की प्रतिया जलाकर किया विरोध, ओपीस बहाली की उठाई मांग

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चमोली व कर्णपयाग में राष्ट्रीय और प्रांतीय संगठनों के संयुक्त आह्वान पर बृहस्पतिवार को प्रत्येक कार्यालय मुख्यालय पर विभिन्न विभागों के सैकड़ों सरकारी कर्मचारियों ने एक साथ नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस ) के खिलाफ तीव्र विरोध दर्ज कराते हुए काला दिवस मनाया। इस दौरान कर्मचारियों ने कर्मचारी विरोधी एनपीएस कानून की प्रतियां जलाईं और पुरानी पेंशन योजना (ओपीस ) को बहाल करने के समर्थन में जोरदार नारेबाजी की।

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