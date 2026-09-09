Chamoli News: दस्तावेज न होने पर बदरीनाथ से 29 श्रद्धालुओं को वापस भेजा

संवाद न्यूज एजेंसीबदरीनाथ। वैध दस्तावेज न पाए जाने पर पुलिस ने बदरीनाथ धाम में रह रहे 29 साधुओं को लौटा दिया। पुलिस ने धाम में बाहर से आकर रहने वाले सभी लोगों से अनिवार्य रूप से सत्यापन कराने को कहा है।बदरीनाथ धाम में सुरक्षा व पवित्रता को देखते हुए पुलिस की ओर से धाम में 'ऑपरेशन कालनेमि' के तहत वृहद सत्यापन अभियान चलाया गया। इस दौरान धाम में रह रहे 50 से अधिक साधू संतों का भौतिक सत्यापन किया गया। इसमें 29 साधुओं के पास वैध या पूर्ण दस्तावेज नहीं पाए गए। पुलिस ने मौके पर बस बुलाई और पुलिस की देख-रेख में सभी 29 श्रद्धालुओं को ऋषिकेश या हरिद्वार के लिए रवाना कर दिया। बदरीनाथ पुलिस ने बताया कि धाम में किसी भी व्यक्ति को बिना सत्यापन के नहीं रहने दिया जाएगा। यदि पहचान संबंधी दस्तावेज नहीं पाए जाते हैं तो उन्हें वापस भेज दिया जाएगा।