Chamoli News: ट्रैप कैमरे में दिखा भालू, सिदेली में लगाया पिंजरा

संवाद न्यूज एजेंसीपोखरी। विकासखंड पोखरी के भालू प्रभावित क्षेत्र में वन विभाग ने पिंजरा लगा दिया है। वहीं भालू की गतिविधि जांचने के लिए लगाए ट्रैप कैमरे में एक बार भालू दिखा है।बीते शुक्रवार को ग्राम पंचायत नैल के सिदेली गांव में भालू के हमले में दो महिलाओं की मौत हो गई थी। सोमवार को जीआईसी गोदली जा रहे 15 छात्र-छात्राओं के सामने दो शावकों के साथ एक भालू आ गया था और सभी बच्चे घर की ओर भाग गए थे। घटना के बाद वन विभाग ने इस क्षेत्र में भालू की गतिविधि चेक करने के लिए क्षेत्र में ट्रैप कैमरे लगाए। इन कैमरों में भालू की गतिविधि देखी गई है। वहीं वन विभाग ने सिदेली में घटना वाले स्थान पर पिंजरा लगा दिया है। वहीं वन विभाग ने गश्ती दल को क्षेत्र में तैनात किया। फॉरेस्टर मनमोहन सिंह बर्त्वाल के नेतृत्व में तैनात टीम भालू प्रभावित क्षेत्र में गश्त कर रही है। वहीं नागनाथ रेंज के वन क्षेत्राधिकारी कपिल गुसांई का कहना है कि भालू प्रभावित क्षेत्र में पिंजरा लगा दिया गया है। क्षेत्र में टीम लगातार गश्त कर रही है।