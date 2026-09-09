Chamoli News: 15 दिन बाद खुली देवाल-खेता मानमती सड़क
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली Updated Wed, 09 Sep 2026 04:24 PM IST
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देवाल। 15 दिन से बंद देवाल-खेता मानमती सड़क यातायात के लिए खोल दी गई है। इससे सुयालकोट घाटी के दस हजार लोगों ने राहत की सांस ली। मूसलाधार बारिश के कारण सुयालकोट में सड़क का एक बड़ा हिस्सा ध्वस्त हो गया था। इससे वाहनों की आवाजाही ठप हो गई थी। लोक निर्माण विभाग ने पोकलेन और जेसीबी से करीब 150 मीटर नई सड़क की कटिंग की। वहीं लोनिवि के अधिशासी अभियंता मनीष डोगरा ने बताया कि मंगलवार को सड़क खोल दी गई और वाहनों का संचालन शुरू हो गया है। संवाद
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देवाल। 15 दिन से बंद देवाल-खेता मानमती सड़क यातायात के लिए खोल दी गई है। इससे सुयालकोट घाटी के दस हजार लोगों ने राहत की सांस ली। मूसलाधार बारिश के कारण सुयालकोट में सड़क का एक बड़ा हिस्सा ध्वस्त हो गया था। इससे वाहनों की आवाजाही ठप हो गई थी। लोक निर्माण विभाग ने पोकलेन और जेसीबी से करीब 150 मीटर नई सड़क की कटिंग की। वहीं लोनिवि के अधिशासी अभियंता मनीष डोगरा ने बताया कि मंगलवार को सड़क खोल दी गई और वाहनों का संचालन शुरू हो गया है। संवाद