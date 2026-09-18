कर्णप्रयाग: बस संचालन को लेकर परिवहन समितियों में विवाद जारी

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टीजीएमओयू, जीएमओयू लिमिटेड और रूपकुंड परिवहन समितियों के बीच बस संचालन को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते बृहस्पतिवार को ऋषिकेश में टीजीएमओयू लिमिटेड के चालकों और प्रतिनिधियों ने रूपकुंड पर्यटन समिति की बस को पहाड़ के लिए नहीं आने दिया। इससे नाराज रूपकुंड पर्यटन विकास समिति और जीएमओयू लिमिटेड के प्रतिनिधियों ने टीजीएमओयू की बसों से सवारियां उतारकर उन्हें खाली भेजा। शुक्रवार को भी बदरीनाथ हाईवे पर उमा देवी के पास टीजीएमओयू की बसों से सवारियां उतारकर खाली भेजी गईं। प्रतिनिधियों का कहना है कि उत्तराखंड सरकार ने उनकी बस सेवाओं को देहरादून से पहाड़ के लिए परमिट जारी किया है, लेकिन टीजीएमओयू के प्रतिनिधि इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बस सेवाओं का संचालन नहीं होने देने पर आंदोलन जारी रहेगा।

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