Chamoli News: बदरीनाथ में देवभूमि सांस्कृतिक महोत्सव आज से

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ऑपरेशन सद्भावना के तहत आयोजित इस महोत्सव की थीम 'हमारी विरासत, हमारा भविष्य' रखा गया है। महोत्सव में गढ़वाली लोकनृत्य, लोकसंगीत, विद्यालय व महाविद्यालयों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, स्थानीय हस्तशिल्प, हथकरघा उत्पाद, जैविक उत्पाद, पारंपरिक व्यंजन व स्थानीय उद्यमों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। भारतीय सेना की ओर से भी विशेष प्रदर्शनी लगाई जाएगी, इसमें सेना की राष्ट्र निर्माण, सीमाओं की सुरक्षा व आपदा राहत में भूमिका को प्रदर्शित किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य उत्तराखंड समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, सीमांत पर्यटन को बढ़ावा देना है। अराइवल प्लाजा में होने वाले महोत्सव को आकर्षक बनाने के लिए मंच सजाया जा रहा है। संवाद

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बदरीनाथ। भारतीय सेना और जिला प्रशासन चमोली के संयुक्त प्रयासों से बदरीनाथ धाम में 19 सितंबर से दो दिवसीय देवभूमि सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसमें उत्तराखंड की संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी।