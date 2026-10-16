चमोली कीवी ने दिल्ली की ओर बढ़ाए कदम, पहली बार आजादपुर मंडी पहुंची 200 कुंतल की खेप

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उत्तराखंड के पहाड़ों में उत्पादित चमोली की कीवी अब देश की राजधानी दिल्ली के बाजारों में अपनी पहचान बनाने की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में किसानों की आय बढ़ाने और पहाड़ी क्षेत्रों में उद्यानिकी को प्रोत्साहित करने के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। इसी क्रम में जनपद चमोली से पहली बार 200 कुंतल कीवी की खेप दिल्ली की आजादपुर मंडी के लिए रवाना की गई। मुख्य विकास अधिकारी डॉ. अभिषेक त्रिपाठी ने विकास भवन परिसर से हरी झंडी दिखाकर कीवी की खेप को रवाना किया। इस पहल से स्थानीय काश्तकारों को बड़े बाजार से जुड़ने और अपनी उपज के बेहतर विपणन की नई उम्मीद जगी है। जनपद में मिशन कीवी के तहत 800 काश्तकार लगभग 62 हेक्टेयर भूमि पर कीवी का उत्पादन कर रहे हैं। इस वर्ष जनपद में 500 कुंतल से अधिक कीवी का उत्पादन हुआ है। अब उत्पादन के साथ विपणन व्यवस्था को भी मजबूत किया जा रहा है, ताकि किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए स्थानीय बाजारों पर निर्भर न रहना पड़े और उन्हें व्यापक बाजार उपलब्ध हो सके। मुख्य विकास अधिकारी डॉ. अभिषेक त्रिपाठी ने बताया कि उद्यान विभाग के माध्यम से किसानों को कीवी उत्पादन के लिए तकनीकी सहयोग एवं पैकेजिंग सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। इसके साथ ही किसानों की विपणन संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। उत्पादन से लेकर बाजार तक की व्यवस्था को मजबूत करने से जनपद में उद्यानिकी गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है। फल एवं फूलों की खेती के प्रति काश्तकारों का रुझान बढ़ाने और उनकी आजीविका के नए अवसर विकसित करने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। मुख्य उद्यान अधिकारी नितेंद्र सिंह ने बताया कि उद्यान विभाग की ओर से कीवी उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ-साथ उसके विपणन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी दिशा में पहली बार चमोली के काश्तकारों की 200 कुंतल कीवी दिल्ली की आजादपुर मंडी भेजने की व्यवस्था की गई है। इससे किसानों को बड़े बाजारों तक पहुंच बनाने, संभावित खरीदारों से जुड़ने और अपनी उपज के विपणन के नए अवसर प्राप्त करने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि जनपद में कीवी उत्पादन की संभावनाओं को देखते हुए उद्यान विभाग ने वर्ष 2026-27 में 60 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में कीवी की खेती का विस्तार करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस पहल के तहत लगभग 400 नए कृषकों को कीवी उत्पादन से जोड़ने की योजना है। इसके लिए हावर्डस, एलिसन, मॉन्टी, ब्रूनो, एबॉट, लिमोन एलिना सहित कीवी की विभिन्न प्रजातियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। चमोली की कीवी का दिल्ली की आजादपुर मंडी तक पहुंचना जनपद की बागवानी के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे पहाड़ी क्षेत्रों में फल उत्पादन को प्रोत्साहन मिलने, किसानों को व्यापक बाजार उपलब्ध होने तथा उद्यानिकी को आजीविका के सशक्त माध्यम के रूप में विकसित करने की संभावनाएं बढ़ेंगी। मिशन कीवी के माध्यम से उत्पादन, तकनीकी सहयोग, पैकेजिंग और विपणन को एक साथ प्रोत्साहित कर स्थानीय काश्तकारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।

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