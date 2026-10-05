रायबरेली में पुलिस भर्ती की दौड़ के दौरान 11 अभ्यर्थियों की बिगड़ी तबीयत, मैदान में गिरकर बेहोश

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रायबरेली में 25वीं वाहिनी पीएसी में चल रही उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रक्रिया के शारीरिक परीक्षा के दौरान सोमवार को 11 अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ गई। चक्कर आने और कमजोरी के कारण एक के बाद एक अभ्यर्थी मैदान में बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। इससे अफरातफरी मच गई। आनन-फानन में सभी को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज किया गया। इस दौरान अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि कूड़ी धूप में दौड़ाने की वजह से उनकी हालत बिगड़ी। लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, फतेहपुर, अयोध्या, रायबरेली जिलों के अभ्यर्थियों को शारीरिक परीक्षा के लिए बुलाया गया था। दौड़ के दौरान 11 अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया।

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