मेरठ: एमएलसी चुनाव को लेकर माध्यमिक शिक्षक संघ की बैठक

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गढ़ रोड स्थित रामसहाय इंटर कॉलेज में रविवार को एमएलसी चुनाव को लेकर माध्यमिक शिक्षक संघ की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें टहल कुशवाह ने कहा कि टीचरों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिक्षकों के हितों की बात करने वाले को वोट दिया जाएगा।

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