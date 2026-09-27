{"_id":"6ab8d73594176c725a0da581","slug":"video-meerut-a-play-based-on-the-life-of-maharani-abbakka-was-staged-2026-09-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: महारानी अबक्का के जीवन पर आधारित नाटिका का मंचन किया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

महावीर जयंती भवन में भारतीय जैन मिलन क्षेत्र संख्या-5 द्वारा महारानी अबक्का जैन महिला सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महारानी अबक्का के वीरता और त्याग से भरे जीवन पर आधारित नाटिका का मंचन किया गया, जिसे देख दर्शक भाव-विभोर हो गए। महिलाओं की भूमिका को सराहा गया।

... और पढ़ें