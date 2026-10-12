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कानपुर: चकेरी में ज्वैलर्स की दुकान से चांदी चोरी, जांच में जुटी पुलिस

Shikha Pandey

Updated Mon, 12 Oct 2026 11:03 AM IST Updated Mon, 12 Oct 2026 11:03 AM IST







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चकेरी थानाक्षेत्र के लाल बंगला में ज्वैलर्स की दुकान से चांदी चोरी हो गई। एसीपी चकेरी आशुतोष कुमार सिंह समेत फोरेंसिंक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए। साथ ही सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही है। ... और पढ़ें

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