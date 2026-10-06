{"_id":"6ac4af762fcb6ac5eb0b2c5a","slug":"video-kanpur-intoxicated-youth-started-the-car-and-it-plunged-into-the-canal-along-with-the-mechanic-2026-10-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: गुजैनी में टला बड़ा हादसा, नशे में धुत युवक ने स्टार्ट की कार, मैकेनिक के साथ नहर में गिरी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर: गुजैनी में टला बड़ा हादसा, नशे में धुत युवक ने स्टार्ट की कार, मैकेनिक के साथ नहर में गिरी

Himanshu Awasthi

Updated Tue, 06 Oct 2026 01:51 PM IST Updated Tue, 06 Oct 2026 01:51 PM IST







Link Copied



गुजैनी थाना क्षेत्र स्थित एकता पार्क के पास मंगलवार को बड़ा हादसा होते-होते टल गया। मर्दनपुर स्थित गैरेज पर मरम्मत के लिए आई एक इकोस्पोर्ट कार में नशे की हालत में पहुंचे युवक ने स्टीयरिंग पर बैठकर एक्सीलेटर दबा दिया, जिससे कार अनियंत्रित होकर सीधे नहर में जा गिरी। ... और पढ़ें

विज्ञापन