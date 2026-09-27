कानपुर: कांशीराम अस्पताल में वाटर बैंक के पास बदबू और जलभराव

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कानपुर के रामादेवी स्थित कांशीराम संयुक्त चिकित्सालय परिसर में तीमारदारों और मरीजों की सुविधा के लिए लगाया गया वाटर टैंक प्रशासनिक अनदेखी का शिकार हो गया है। वाटर टैंक के आसपास फैली भारी गंदगी, जलभराव और कबाड़ के चलते मरीज और उनके परिजन शुद्ध पेयजल के लिए तरस रहे हैं। भीषण गर्मी और उमस के बीच लोग मजबूरी में बाहर से पानी खरीदने को मजबूर हैं। अस्पताल प्रशासन द्वारा सफाई व्यवस्था पर ध्यान न दिए जाने से स्थानीय लोगों और मरीजों में गहरा आक्रोश है।

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