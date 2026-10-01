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राज्यसभा चुनाव में धनराज नथवानी की एंट्री, सपा के लिए मास्टर स्ट्रोक या चुनौती?

Video Published by: Published by: Pankhudi Srivastava Updated Thu, 01 Oct 2026 12:08 PM IST

सपा की ओर से उद्योगपति धनराज नथवानी के दस्तक देने से राज्यसभा चुनाव का पूरा समीकरण बदलता दिख रहा है। सपा इसे अपना मास्टर स्ट्रोक मान रही है और विरोधी उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ... और पढ़ें

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