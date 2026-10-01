विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में होने जा रहे इस बार का राज्यसभा चुनाव विधायकों में तोड़-फोड़ का नया सियासी इबारत लिखने जा रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने-अपने संख्या बल के आधार पर सीटों का गणित बैठाने में जुटे हैं। भाजपा जहां अपने आठ उम्मीदवारों की जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है, वहीं अब उसकी नजर नौवीं सीट पर भी है। भाजपा का दावा है कि उसके पास आठवें उम्मीदवार को जिताने के लिए तो पर्याप्त संख्या बल तो है ही, बल्कि उसके पास अतिरिक्त 25 वोट हैं। इसलिए वह अपना नौंवा उम्मीदवार भी उतारने पर विचार कर रही है। इस अतिरिक्त वोट की व्यवस्था के लिए भाजपा विपक्षी खेमे, खासकर सपा में सेंधमारी की संभावनाएं तलाश रही है।

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गणित के मुताबिक, राज्यसभा की एक सीट के लिए 36 वोट का कोटा माना जाए तो आठ सीटों के लिए 288 वोट चाहिए। भाजपा अपने 259 विधायकों के साथ सहयोगी दलों के विधायकों और उसके साथ खड़े माने जा रहे असंबद्ध विधायकों को मिलाकर करीब 299 वोटों के आधार पर रणनीति बना रही है। इस हिसाब से आठ उम्मीदवारों को जिताने के बाद भी उसके पास 11 वोट अतिरिक्त बचेंगे। विज्ञापन



यही 11 वोट भाजपा की नौवीं सीट की कोशिश का आधार हैं। नौवें उम्मीदवार के लिए 36 वोट चाहिए होने पर पार्टी को 25 और वोट जुटाने होंगे। यह संख्या अपने दम पर पूरी करना भाजपा के लिए संभव नहीं है। ऐसे में उसकी नजर सपा के उन विधायकों पर है, जो पिछले राज्यसभा चुनाव में पार्टी लाइन से अलग जाकर मतदान कर चुके हैं या जिनके भाजपा से राजनीतिक समीकरण बने हैं। गणित के मुताबिक, राज्यसभा की एक सीट के लिए 36 वोट का कोटा माना जाए तो आठ सीटों के लिए 288 वोट चाहिए। भाजपा अपने 259 विधायकों के साथ सहयोगी दलों के विधायकों और उसके साथ खड़े माने जा रहे असंबद्ध विधायकों को मिलाकर करीब 299 वोटों के आधार पर रणनीति बना रही है। इस हिसाब से आठ उम्मीदवारों को जिताने के बाद भी उसके पास 11 वोट अतिरिक्त बचेंगे।यही 11 वोट भाजपा की नौवीं सीट की कोशिश का आधार हैं। नौवें उम्मीदवार के लिए 36 वोट चाहिए होने पर पार्टी को 25 और वोट जुटाने होंगे। यह संख्या अपने दम पर पूरी करना भाजपा के लिए संभव नहीं है। ऐसे में उसकी नजर सपा के उन विधायकों पर है, जो पिछले राज्यसभा चुनाव में पार्टी लाइन से अलग जाकर मतदान कर चुके हैं या जिनके भाजपा से राजनीतिक समीकरण बने हैं।

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