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कलश यात्रा के साथ श्रीमद्भागवत कथा एवं गायत्री महायज्ञ का शुभारंभ; VIDEO
नगर के मां काली मंदिर तीर्थ धाम परिसर में रविवार को श्रीमद्भागवत पुराण कथा एवं गायत्री महायज्ञ का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ हुआ। कलश यात्रा में भाजपा विधायक रमेश जायसवाल सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु महिलाएं और पुरुष शामिल रहे। सिर पर कलश धारण कर कड़ी धूप में नंगे पांच चल रहीं महिलाओं के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। विधि-विधान से पूजन-अर्चन के बाद कथा एवं यज्ञ अनुष्ठान की शुरुआत हुई।
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