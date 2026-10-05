कलश यात्रा के साथ श्रीमद्भागवत कथा एवं गायत्री महायज्ञ का शुभारंभ; VIDEO

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नगर के मां काली मंदिर तीर्थ धाम परिसर में रविवार को श्रीमद्भागवत पुराण कथा एवं गायत्री महायज्ञ का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ हुआ। कलश यात्रा में भाजपा विधायक रमेश जायसवाल सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु महिलाएं और पुरुष शामिल रहे। सिर पर कलश धारण कर कड़ी धूप में नंगे पांच चल रहीं महिलाओं के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। विधि-विधान से पूजन-अर्चन के बाद कथा एवं यज्ञ अनुष्ठान की शुरुआत हुई।

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