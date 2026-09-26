Video: अयोध्या में सैन्य क्षेत्र की मीरनघाट रेंज में फिर दिखा तेंदुआ

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सैन्य क्षेत्र की मीरनघाट रेंज में एक बार फिर तेंदुआ दिखाई देने से आसपास के लोगों में दहशत है। वायरल वीडियो में ईटीआर रेंज के पास एक दीवार पर तेंदुआ बैठा दिखाई दे रहा है। स्थानीय लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है। लोगों के मुताबिक, गणेश प्रतिमा विसर्जन कार्यक्रम से लौट रहे कुछ लोगों ने दीवार पर तेंदुए को देखा था। तेंदुए की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए वन विभाग की टीम पहले से ही क्षेत्र में पिंजरे लगा चुकी है।

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