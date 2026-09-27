VIDEO: युवक से मोबाइल और 70 हजार रुपये ठगे

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आगरा के रावतपाड़ा में खरीदारी करने पहुंचे एत्माद्दौला क्षेत्र के युवक को पीपल मंडी तिराहे पर दो युवकों ने बातों में फंसाकर उसका मोबाइल फोन और 70 हजार रुपये ले लिए। नुनिहाई, प्रकाश नगर निवासी जगन शर्मा ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। जगन ने बताया कि 24 सितंबर को वह रावतपाड़ा में खरीदारी करने आए थे। दुकान बंद मिलने पर लौटते समय पीपल मंडी तिराहे पर दो युवक मिले और उन्होंने ठगी कर ली। डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास ने बताया कि आरोपियों की तलाश की जा रही है।

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