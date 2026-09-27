{"_id":"6ab8d28df688bbc9d50dc274","slug":"video-police-trace-earring-robbery-suspect-with-cctv-footage-2026-09-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से खोज निकाला कुंडल लूट का आरोपी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा के फतेहपुर सीकरी थाना क्षेत्र में महिला से कुंडल लूट की घटना का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से लूटा गया कुंडल, नकदी, बाइक और अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। थाना क्षेत्र के गांव नगला सराय के नगला बंजारा निवासी गंभीर सिंह की पत्नी बबीता शुक्रवार दोपहर खेत पर जा रही थीं। इसी दौरान बाइक सवार युवक ने उनके कानों से कुंडल झपट लिया, जिससे महिला घायल हो गई। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी। उच्चाधिकारियों के निर्देश पर गठित पुलिस टीमों ने आसपास के सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। पीड़िता की ओर से बताए गए हुलिए के आधार पर आरोपी की तलाश की गई। शनिवार को सूचना पर पुलिस ने हाईवे स्थित मंडी गुल नहर के पास से कलंदर बस्ती, काैरई, थाना किरावली निवासी अल्ताफ को गिरफ्तार कर लिया। एसीपी अछनेरा शैलेंद्र सिंह ने बताया आरोपी के पास से महिला से छीना गया एक कुंडल, 18 हजार रुपये नकद, एक पल्सर मोटरसाइकिल, 315 बोर का तमंचा तथा दो कारतूस बरामद हुए हैं। पीड़िता ने आरोपी की पहचान भी कर ली है।

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