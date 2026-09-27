{"_id":"6ab8d2b1cb3038966106d029","slug":"video-missing-married-woman-from-shamsabad-traced-by-police-2026-09-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: शमसाबाद से लापता विवाहिता को पुलिस ने खोज निकाला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा के शमसाबाद थाना क्षेत्र से शुक्रवार को घर से नाराज होकर निकली विवाहिता को आधी रात को सैंया पुलिस ने बरामद कर महिला को उसके पति के सुपुर्द कर दिया। बताया गया है कि कस्बा शमसाबाद की एक महिला शुक्रवार रात परिजन से कहासुनी होने पर घर से निकल आयी थी। शुक्रवार रात करीब 12 बजे उसे गांव नगला चौबनिया में अकेला घूमते देख ग्रामीणों ने डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी। सैंया पुलिस माैके पर पहुंची और सूचना देकर उसके पति को बुलाकर उसके सुपुर्द कर दिया। पति ने पुलिस को शुक्रिया अदा किया।

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