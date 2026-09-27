{"_id":"6ab8d2ef336bde39700bb3a9","slug":"video-man-enters-woman-house-molests-her-and-beats-her-after-she-protests-2026-09-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: घर में घुसकर महिला से छेड़छाड़, विरोध पर पीटा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा के खंदौली थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला के घर शुक्रवार की रात एक व्यक्ति घुस गया। सो रही विधवा महिला से छेड़छाड़ की। विरोध करने पर पिटाई भी कर दी। शोर मचाने पर आरोपी जान से मारने की धमकियां देते हुए भाग निकला। महिला ने युवक के खिलाफ तहरीर दी है। घटना के बाद मामले में शनिवार को दिनभर पंचायत भी चली। एसीपी एत्मादपुर देवेश सिंह ने बताया की महिला की ओर से शिकायत आई थी। बाद में दोनों पक्षों में सुलह हो गई।

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