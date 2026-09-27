VIDEO: कार से टक्कर मारी, धमकाने का आरोप

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आगरा के न्यू आगरा क्षेत्र में कार से अधिवक्ता और अन्य राहगीरों को टक्कर मारने, विरोध करने पर धमकी देने का आरोप लगाया गया है। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अधिवक्ता मुकेश शर्मा ने बताया कि 20 सितंबर की रात मारुति ढाबा बाईपास के पास सफेद रंग की वैगनआर कार ने उन्हें और अन्य राहगीरों को टक्कर मारी। उन्होंने चालक को रोकने का प्रयास किया तो उसने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। चालक ने अपना नाम यशपाल बघेल निवासी कालिंदी विहार बताया। एसीपी हरीपर्वत बजरंग ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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