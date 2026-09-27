VIDEO: युवक से मारपीट में दो सगे भाइयों पर प्राथमिकी दर्ज

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आगरा के किरावली थाना क्षेत्र के ग्राम नगला सामरिया में बाजार से सामान लेकर घर लौट रहे एक युवक से गाली-गलौज और मारपीट के मामले में पुलिस ने पीड़ित सुखवीर पुत्र कप्तान सिंह की तहरीर पर पुलिस ने गांव के ही दो सगे भाइयों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पीड़ित के अनुसार, घटना 28 अप्रैल 2026 की शाम करीब 8:30 बजे की है जब वह बाजार से घर लौट रहा था। रास्ते में गांव के मुकेश और कान्हा ने अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर उसे घेरकर मारपीट की। एसीपी अछनेरा शैलेंद्र सिंह ने बताया पीड़ित की तहरीर पर जांच के बाद सगे भाइयों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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