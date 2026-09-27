VIDEO: रास्ता देने को कहा तो पिता-पुत्र को पीटा

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आगरा के एकता थाना क्षेत्र के चमरौली निवासी जयप्रकाश ने पुलिस को बताया कि 24 सितंबर की शाम उनके पिता दरब सिंह और भाई मुकेश दवा लेने गए थे। चौराहे पर देवेंद्र, सुशील, गौतम, राकेश और अन्य अज्ञात ने रास्ता देने की कहने पर गाली-गलौज की। विरोध पर पिटाई करने लगे। भीड़ जुटने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। एसीपी ताज सुरक्षा यतेंद्र नागर ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।

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