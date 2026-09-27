VIDEO: जमीन के कब्जे के विरोध में पिता-पुत्री पर हमला

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आगरा के बाह के फरैरा गांव में शुक्रवार रात 8 बजे गांव का ही एक व्यक्ति प्रहलाद के घर की बगल की जमीन पर कब्जा कर रहा था। कब्जे के विरोध पर हुए विवाद के बाद आरोपी ने प्रहलाद पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। चीख-पुकार पर बेटी पूजा बचाने आई तो उसको भी पीट दिया। मारपीट के दौरान पहुंची सुंदरी ने अपने पति एवं बेटी दोनों को बचाया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाह पर भर्ती कराया।

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