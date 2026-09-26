VIDEO: त्योहारों से पहले आगरा में पुलिस का शक्ति प्रदर्शन

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आगरा में त्योहारों के मद्देनजर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था परखने के लिए देर रात शहर में मॉकड्रिल की। पुलिस आयुक्त दीपक कुमार के निर्देश पर सिटी जोन के सभी चौकी प्रभारी इसमें शामिल हुए। एसीपी हरिपर्वत ने मॉकड्रिल का नेतृत्व किया। सूरसदन से दीवानी चौराहे तक पुलिस अधिकारियों और जवानों ने मार्च किया। इस दौरान किसी घटना की सूचना मिलने पर पुलिस के मौके पर पहुंचने का रिस्पांस टाइम भी परखा गया। पुलिसकर्मियों ने दुकानों के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे भी चेक किए। सर्राफा बाजारों में विशेष सतर्कता बरतने और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए। त्योहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अधिकारियों ने आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किए।

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