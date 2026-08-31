{"_id":"6a955e4e2e885a42cf08d6d9","slug":"video-sikkim-extends-helping-hand-to-nepal-flood-victims-2026-08-31","type":"video","status":"publish","title_hn":"नेपाल के बाढ़ पीड़ितों की मदद को सिक्किम ने बढ़ाया हाथ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गंगटोक। नेपाल में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से मची तबाही के बीच सिक्किम सरकार ने पड़ोसी देश की मदद के लिए राहत अभियान शुरू किया है। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने सोमवार को ‘सिक्किम फॉर नेपाल’ अभियान के तहत राहत सामग्री और चिकित्सा सहायता लेकर जा रहे दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह अभियान सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा की ओर से चलाया जा रहा है। नेपाल के कई हिस्सों में भारी बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन से बड़े पैमाने पर जन-धन की क्षति हुई है। तिब्बत-नेपाल सीमा के पास भोटेकोशी नदी का इलाका सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में शामिल है। कई स्थानों पर मकान और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है।

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