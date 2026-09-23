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Rajasthan: BJP takes a massive lead in civic body polls, secures chairperson posts in 197 bodies.
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Rajasthan: निकाय चुनाव में BJP की बड़ी बढ़त, 197 निकायों में अध्यक्ष पद पर कब्जा
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