बारिश ने फाजिल्का अनाज मंडी के प्रबंधों की खोली पोल, सड़कों पर भरा पानी; धान की फसल प्रभावित

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पानी की निकासी के उचित प्रबंध न होने से किसानों और आढ़तियों को करना पड़ा मुश्किलों का सामना, खरीद प्रक्रिया प्रभावित होने की आशंका तड़के हुई बारिश ने फाजिल्का की अनाज मंडी में व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी। बारिश के कारण मंडी की सड़कों पर पानी भर गया, जिससे खुले में पड़ी धान की फसल प्रभावित हुई। पानी की निकासी के उचित प्रबंध न होने के कारण किसानों और आढ़तियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। धान की खरीद के सीजन में सामने आई इस स्थिति ने मंडी प्रशासन के प्रबंधों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए आढ़ती यूनियन के प्रधान संजीव सचदेवा गोल्डी ने बताया कि तड़के हुई बारिश के कारण अनाज मंडी में पड़ी धान की फसल बारिश के पानी की चपेट में आ गई। मंडी की सड़कों पर पानी भरने से धान की ढेरियां प्रभावित हुईं और फसल को सुरक्षित रखना मुश्किल हो गया। उन्होंने कहा कि धान की फसल को बारिश और जलभराव से बचाने के लिए मंडी में पहले से ही उचित इंतजाम किए जाने चाहिए थे। धान की खरीद के महत्वपूर्ण सीजन में पानी की निकासी का सही प्रबंध न होना किसानों और आढ़तियों के लिए बड़ी परेशानी बन गया है। मंडी में जलभराव के कारण धान की फसल की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। इसके साथ ही खरीद प्रक्रिया भी प्रभावित होने की आशंका है। किसान कई महीनों की मेहनत के बाद तैयार हुई फसल को बेचने के लिए मंडियों में पहुंच रहे हैं, लेकिन बारिश के दौरान व्यवस्थाओं की कमी के चलते उन्हें अतिरिक्त मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस घटना ने मंडी में जल निकासी और धान को बारिश से बचाने के लिए किए गए इंतजामों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। किसानों और आढ़तियों ने संबंधित विभाग से मांग की है कि मंडी में पानी की निकासी के लिए तत्काल उचित प्रबंध किए जाएं, ताकि आने वाले दिनों में बारिश के कारण किसानों की मेहनत से तैयार फसल को नुकसान से बचाया जा सके और धान की खरीद प्रक्रिया सुचारु रूप से जारी रह सके।

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